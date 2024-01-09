Севикян признался, что не читал новости о своем будущем: «В отпуске надо разгрузиться эмоционально»

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян ответил на вопрос о своем будущем.

— Не сильно новости отвлекали в отпуске?

— Нет, я разгружался. На Кубе со связью плохо, другой часовой пояс, заходил в телефон раз-два в день. Стараюсь не обращать внимания на то, что пишут про меня. Тем более в отпуске, когда надо разгрузиться эмоционально.

— Какой процент правды про тебя пишут?

— Да я даже особо не знаю, что про меня пишут. Слухи есть всегда. Но не могу сказать, что из этого правда, а что нет.

В этом сезоне Севикян провел 24 матча за нижегородцев во всех турнирах и забил 7 голов. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

«Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 24 очками после 18 туров.