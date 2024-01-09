Лепехин прокомментировал трансферную политику «Зенита» в нынешнее зимнее окно

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал трансферную политику «Зенита» в нынешнее зимнее окно.

«Мне трудно судить, переполнен ли состав у «Зенита». Все будет видно только по ходу сезона. Лишние игроки или нет — никто не знает. Может быть, кто-то хочет уйти из команды. Тяжело прогнозировать. В принципе, любой трансфер — это тяжело прогнозируемая вещь. Эффективный трансфер или нет, показывает только время. Для меня «Зенит» был очевидным фаворитом РПЛ и без зимних трансферов. Ничего особо не меняется. Да, конкуренция есть, но это нормально. Нельзя за 15 туров до конца оторваться на 15 очков. Так что для меня ничего не меняется. Единственное, все привыкли, что «Зенит» уходит на зимнюю паузу лидером, а тут такого нет. Но ничего страшного. Думаю, это лишь вопрос времени. А усиления — нормальная практика для любого клуба. Даже лучшие клубы мира тоже ротируют состав, поэтому в усилениях ничего удивительного нет», — приводит слова Лепехина «Евро-Футбол.Ру».

Питерский клуб на данный момент приобрел защитника «Флуминенсе» Нино и двух вингеров: Артура из «Палмейраса» и Педро из «Коринтианса».

После 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место с 36 очками, лидирует «Краснодар» (38 очков).

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