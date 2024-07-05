В «Оренбурге» сообщили, что в ближайшее время Вера станет игроком «Химок»
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» рассказал о переговорах с «Химками» по трансферу полузащитника Лукаса Веры.
«Мы обо всем договорились. Сейчас подготовят трансферный контракт, и все. В ближайшее время Вера станет игроком «Химок». Согласовывается личный контракт и юридическая составляющая сделки», — сказал Андреев «СЭ».
Вера выступает за «Оренбург» с лета 2022 года. 27-летний аргентинец провел за команду 60 матчей, забил 3 мяча и сделал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 3 миллиона евро.
В минувшем сезоне «Химки» стали победителями первой лиги и вышли в РПЛ. «Оренбург» финишировал на 12-м месте в чемпионате России.
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11
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12
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13
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|0-0
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14
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15
|Динамо Мх
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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