Рианчо согласился с цитатой Соболева: «Гонятся за сенсациями, не обращая внимания на чувства»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал «СЭ» публикацию форварда красно-белых Александра Соболева в Telegram-канале.

«Я согласен с ним. Социальные сети опасны в том виде, в котором ими пользуются, в новостях гонятся за сенсациями, не обращая внимания на чувства. Мне кажется, он привел цитату, очень соответствующую тому обществу, в котором мы живем сегодня», — сказал Рианчо «СЭ».

В четверг вечером Соболев опубликовал в своем Telegram-канале фотографию ночного неба, на которой написано: «Мы живем в такое время, что если о тебе слышат хорошее, то скрывают это, если слышат плохое, то распространяют, а если и вовсе не слышат ничего, то придумывают...»

(Александр Абустин)