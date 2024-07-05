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Сегодня, 15:45

В «Оренбурге» заявили, что не ведут переговоров с «Рубином» по трансферу Мансильи

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе нападающего Брайана Мансильи в «Рубин».

«Мансилья может перейти в «Рубин»? На данный момент никаких переговоров нет», — сказал Андреев «СЭ».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего нападающего в 1,2 миллиона евро.

Дмитрий Андреев
ФК Оренбург
ФК Рубин (Казань)
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