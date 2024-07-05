В «Оренбурге» заявили, что не ведут переговоров с «Рубином» по трансферу Мансильи
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе нападающего Брайана Мансильи в «Рубин».
«Мансилья может перейти в «Рубин»? На данный момент никаких переговоров нет», — сказал Андреев «СЭ».
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего нападающего в 1,2 миллиона евро.
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|20.07
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
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|20.07
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
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Химки – Динамо Мх
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|22.07
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Пари НН – Рубин
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