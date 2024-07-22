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Полузащитник «Оренбурга» Горбани рассказал о своем прогрессе в изучении русского языка

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Иранский полузащитник «Оренбурга» Мохаммад Горбани рассказал о своем прогрессе в изучении русского языка.

«Я уже хорошо адаптировался в команде. Начал изучать русский язык, уже немного говорю на нем. Русский язык очень сложный, я пока знаю не так много слов. Какая еда мне нравится в России? Я ем только рыбу и спагетти», — цитирует Горбани ТАСС.

23-летний Горбани выступает за «Оренбург» с февраля 2024 года. За это время он провел 15 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 3 гола.

Источник: ТАСС
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 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
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 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
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 Химки 1 0 1 0 1-1 1
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 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
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 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
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 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
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 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
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 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
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Оренбург – Спартак
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Ахмат – Краснодар
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