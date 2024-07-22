Полузащитник «Оренбурга» Оганесян считает заслуженной победу команды в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян рассказал об эмоциях от победы над «Спартаком» (2:0) в первом туре РПЛ.

«Согласен, что матч нам удался, «Оренбург» выглядел лучше «Спартака», но это только первый тур, все пока набирают игровой тонус, форму. «Оренбург» одержал заслуженную победу. Не удивило ли меня состояние «Спартака»? Сложно сказать, мы от своей игры отталкиваемся и не смотрим на соперника», — цитирует Оганесяна «РБ Спорт».

У «Оренбурга» в этом матче голами отличись Матиас Перес и Эмирджан Гюрлюк. Оганесян из-за травмы пропустил игру.