Полузащитник «Нижнего Новгорода» рассказал, как подавал мячи на матчах «Зенита»

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Никита Каккоев вспомнил, как подавал мячи на матчах «Зенита» в Санкт-Петербурге.

— Игроков выводил на поле?

— Да, это были особенные эмоции, лет с 9-10 постоянно этим занимался. Помню, доверяли это в 2008 году, когда «Зенит» выиграл Кубок УЕФА, но мне и тогда, и потом почему-то почти всегда попадались судьи, а не игроки. Чуть старше уже стал еще мячи подавать на «Петровском».

— На прошлой неделе всплыла история, как Гвардиола провел инструктаж перед воспитанниками «Манчестер Сити», которые должны были подавать мячи в игре с «Атлетико». Вас чему-то подобному учили?

— Да, нам постоянно говорили, что надо поддерживать темп «Зенита», когда команда атакует. Один раз мяч уходил рядом со мной за боковую, а я засмотрелся на игру и забыл выбросить мяч. На меня тогда мощно накричали со скамейки запасных. В следующей паузе кто-то из руководства ко мне подошел и сказал, чтобы внимательно следил за игрой и быстро подавал мяч.

— Кого болл-бои боялись больше всего в «Зените»?

— Я не помню, чтоб кто-то вселял страх, но Александр Анюков мог гаркнуть. Пару раз даже мне досталось. Ему всегда надо было мгновенно подать мяч, так что рядом с ним у всех ребят концентрация была на максимуме.

— С тем же Анюковым ты потом пересекался уже в основе «Зенита». Не вспоминали?

— Нет, таких разговоров уже не было, — сказал Каккоев Metaratings.ru.