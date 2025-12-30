Иранец Джавад: «Недавно подарили «Евгения Онегина»! Буду знакомиться с творчеством великого поэта»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Джавад Хоссейннеджад в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своих увлечениях.

— У тебя есть увлечения помимо футбола?

— Мне нравится теннис: смотрю турниры «Большого шлема», слежу за результатами. А когда есть время — играю сам. Еще читаю книги.

— Кто любимый теннисист? И знаешь ли кого-то из россиян?

— Любимые — это Джокович и Федерер. А вот российских теннисистов плохо знаю. Если увижу их лица, то, может быть, распознаю...

— Твое второе увлечение — книги. Что нравится читать?

— Литературу о саморазвитии. Любимая книга — «Сила Настоящего» Экхарта Толле. Ее основной посыл: есть прошлое и будущее, но жить нужно настоящим — только здесь и сейчас мы можем что-то изменить.

— А читал российскую литературу?

— Знаю Пушкина. Более того, недавно мне подарили «Евгения Онегина»! Буду знакомиться с творчеством великого поэта, — сказал Джавад «СЭ».

Джавад перешел в «Динамо» Махачкала летом 2024 года. В этом сезоне 22-летний иранец провел 25 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.