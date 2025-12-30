Джавад — о возможном переезде в Европу: «Слышал об интересе некоторых команд, но официального предложения не поступало»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Джавад Хоссейннеджад в интервью «СЭ» ответил на вопрос об интересе европейских клубов прошедшим летом.

— Летом писали, что тобой интересовались европейские клубы. Ты мог покинуть РПЛ?

— Я слышал об интересе некоторых команд, но официального предложения не поступало. Для меня «Динамо» — важная ступень в карьере. Главное — работать, играть и улучшать свои качества.

Джавад перешел в «Динамо» Махачкала летом 2024 года. В этом сезоне 22-летний иранец провел 25 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.