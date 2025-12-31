ЦСКА объявил о переходе 18-летнего форварда «Урала» Воронова

Нападающий «Урала» Максим Воронов перешел в ЦСКА, сообщает пресс-служба армейского клуба.

18-летний россиянин подписал контракт до 2030 года. Он будет играть под 97-м номером. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.

В сезоне-2025/26 на счету Воронова 14 матчей в Первой лиге, в которых он забил четыре гола. Всего на его счету 40 матчей за команду из Екатеринбурга, девять мячей и три результативные передачи.

После 18 туров РПЛ-2025/26 ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.