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Баринов — о возможном уходе Едвая: «Это его жизнь, судьба. Он строит футбольную карьеру»

Баринов отреагировал на информацию о возможном уходе Едвая из «Локомотива»
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе защитника Тина Едвая.

По информации «Чемпионата», Едвай может приостановить контракт с железнодорожниками и уйти в аренду в один из клубов эмиратской лиги.

— Говорят, что Едвай уходит. Он попрощался с командой? Он говорил, что у него есть яйца и он не поступит как Варела. А в итоге?

— У меня с ним хорошие отношения. Я с ним после последней игры разговаривал. Он тогда не играл, была травма, я тоже. Это его жизнь, судьба, как он строит футбольную карьеру.

— Он вышел из диалогов?

— Нет, все остаются там.

Едвай выступает за «Локомотив» с лета 2021 года. В текущем сезоне РПЛ хорват провел 14 матчей и не отметился результативными действиями. Контракт защитника рассчитан до лета 2025 года.

Тин Едвай
ФК Локомотив (Москва)
2
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