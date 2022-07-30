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Сегодня, 23:05

Талалаев заявил о готовности выступить на ЭСК РФС после удаления в матче против «Сочи»

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев заявил, что обратится в ЭСК РФС после удаления в матче 3-го тура РПЛ против «Сочи» (1:2).

«Никакого конфликта с арбитрами не было. Я назову это произволом, и я готов выступать на ЭСК РФС, сказал Талалаев в эфире канала «Матч Премьер». — Не хочу сейчас «поливать», но я считаю, что мы сегодня играли в футбол по разным правилам. Судья меня удалил, потому что боковой подбежал и сказал помощнику: «Удаляйте». Я говорю: «На каком основании вы меня хотите удалять?» Я не ругался матом, не предъявлял претензии. Я спросил, почему по-разному судят наши команды. Как боковой арбитр может просто прибежать и сказать «Удаляйте его», тем более с матом. Запись же есть».

В конце первого тайма встречи главный арбитр встречи Артем Любимов показал тренеру грозненской команды желтую карточку. Сразу после этого эпизода Талалаев обратился к судье, после чего был удален с поля.

«Я не критикую судей, потому что это запрещено. Я конкретно делаю заявление: на мой взгляд, сегодня был разный допуск в одинаковых эпизодах», — подчеркнул Талалаев.

В начале игры при счете 0:0 игроки «Ахмата» дваджы поразили ворота «Сочи», но оба гола не были засчитаны из-за офсайдов.

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Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Сочи
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