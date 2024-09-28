Махачкалинское «Динамо» примет «Динамо» из Москвы в 10-м туре РПЛ

Махачкалинское и московское «Динамо» встретятся в 10-м туре РПЛ в субботу, 29 сентября. Матч пройдет на «Анжи-Арене» в Каспийске и начнется в 19.00 по московскому времени.

Игру «Динамо» (Махачкала) — «Динамо» в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (на платной основе). Трансляция начнется в 18.50 мск.

Ключевые события и результат игры «Динамо» Махачкала — «Динамо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

После 9 туров РПЛ московские динамовцы набрали 17 очков и занимают 4-е место, махачкалинские — с 10 очками на 9-й строчке.