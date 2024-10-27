Полузащитник «Локомотива» Батраков получил травму в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков получил повреждение после столкновения с форвардом «Зенита» Густаво Мантуаном в матче 13-го тура РПЛ.

Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась ничьей (1:1). В компенсированное время Мантуан шипами попал в голеностоп игрока железнодорожников. 19-летний футболист не смог продолжить игру, и его заменил Артем Тимофеев.

Сразу после матча Батраков давал интервью стоя.

В этой встрече Батраков отметился голом, который стал для него 8-м в нынешнем сезоне чемпионата России.

Питерцы набрали 30 очков и остались на второй позиции в турнирной таблице. «Локомотив» с 28 баллами располагается на третьей строчке.