Геркус выразил уважение Галактионову: «Михаил Михайлович проделал классную работу, снимаю шляпу»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» отреагировал ничью в матче между «Зенитом» и железнодорожниками (1:1) в матче 13-го тура РПЛ.

— Ожидали ли вы, что «Локомотив», который все критиковали летом, превратится в команду, которая отлично смотрится в матче с чемпионом страны?

— Не ожидал. Такой «Локомотив» — большой сюрприз для всех. Михаил Михайлович проделал классную работу, снимаю шляпу.

«Зенит» прервал пятиматчевую победную серию во всех турнирах. Питерцы набрали 30 очков, но остались на второй позиции в РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» (30) по дополнительным показателям. При этом у «быков» еще одна игра в запасе. «Локомотив» с 28 баллами располагается на третьей строчке.