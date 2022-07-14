Бека-Бека рассказал, что любит делать в свободное время
Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека рассказал, что любит делать в свободное время. По словам 21-летнего француза, он старается редко выходить из дома.
«Вообще могу сказать, что стараюсь редко выходить из дома, — приводит слова Бека-Бека официальный сайт московского клуба. — Очень люблю домашнюю атмосферу, люблю домашний уют. Там я отдыхаю, восстанавливаюсь. В основном выхожу только для того, чтобы сходить в магазин за покупками».
Полузащитник отметил, что в Москве много красивых мест, которые ему нравятся.
«Но вообще в городе очень много красивых мест, которые мне нравятся. Могу выделить много парков в Москве. Мне они нравятся, они очень классные. Буквально на днях я был в одном очень красивом парке, который находится за Кремлем, там еще есть висячий мост. Да, Зарядье. Великолепный парк, я в нем погулял, открыл его для себя. Шикарное место», — сказал он.
В прошедшем сезоне Бека-Бека принял участие в 26 матчах за «Локомотив» во всех турнирах и отдал четыре результативные передачи. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
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5
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8
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9
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11
|Н. Новгород
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12
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13
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14
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15
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16
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|15.07
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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