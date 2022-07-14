Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека рассказал, что любит делать в свободное время. По словам 21-летнего француза, он старается редко выходить из дома.

«Вообще могу сказать, что стараюсь редко выходить из дома, — приводит слова Бека-Бека официальный сайт московского клуба. — Очень люблю домашнюю атмосферу, люблю домашний уют. Там я отдыхаю, восстанавливаюсь. В основном выхожу только для того, чтобы сходить в магазин за покупками».

Полузащитник отметил, что в Москве много красивых мест, которые ему нравятся.

«Но вообще в городе очень много красивых мест, которые мне нравятся. Могу выделить много парков в Москве. Мне они нравятся, они очень классные. Буквально на днях я был в одном очень красивом парке, который находится за Кремлем, там еще есть висячий мост. Да, Зарядье. Великолепный парк, я в нем погулял, открыл его для себя. Шикарное место», — сказал он.

В прошедшем сезоне Бека-Бека принял участие в 26 матчах за «Локомотив» во всех турнирах и отдал четыре результативные передачи. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.