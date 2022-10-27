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Пиняев о турнирном положении «Крыльев»: «У нас нет везения, но наши очки придут»

Пиняев поделился мнением о турнирном положении «Крыльев» в РПЛ
Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев поделился мнением о турнирном положении самарского клуба в таблице РПЛ.

«Даже матч с «Зенитом» показал, что у «Крыльев» есть своя картина, о которой все говорят в последние сезоны. Но у нас сейчас нет везения. Момент из последнего матча, например — непонятная красная карточка. Почти в каждой игре есть штанги, перекладины, нереализованные моменты — все это можно отнести к нефарту. Мы исправим ошибки, которые допускали, и наши очки придут», — приводит слова Пиняева Metaratings.ru.

«Крыльев Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков в 14 матчах. Команда одержала победу в трех играх, пять сыграла вничью и шесть встреч проиграла.

В нынешнем сезоне 17-летний Пиняева провел за самарский клуб 11 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://metaratings.ru/news/pinyaev-o-turnirnom-polozhenii-krylev-u-nas-net-vezeniya-no-nashi-ochki-pridut-1396578/
Сергей Пиняев
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
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 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
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16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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