Зобнин: «Нельзя назвать сезон удачным для «Спартака». Четвертое место — не наше»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин подвел итоги сезона-2024/25.

«Нельзя назвать сезон удачным. Могли и должны были лучше. Четвертое место — не наше. Весной потеряли много очков. Без разницы, кто чемпион. Мы смотрим на себя. Не было усталости от «Зенита»? У меня — не было», — сказал Зобнин.

«Спартак» с 57 очками финишировал на четвертом месте в РПЛ. В последнем туре красно-белые разгромили «Химки» (5:0).