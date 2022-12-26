Сперцян впервые признан футболистом 2022 года в Армении

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян признан футболистом 2022 года в Армении. Голосование проводилось между представителями клубов высшей лиги Армении и местных СМИ.

Для 22-летнего хавбека эта первая награда в карьере. В этом сезоне он провел 25 матчей за клуб и сборную, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.

Наибольшее количество наград футболиста года в Армении выиграл полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян — 10.