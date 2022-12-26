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Юран: «Переход в «Крылья Советов» — правильное решение Сычевого»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о переходе форварда Владимира Сычевого из «Оренбурга» в «Крылья Советов».

«Переход в «Крылья Советов» — правильное решение Сычевого. Попади он сейчас в один из наших ведущих клубов, не факт, что у него получилось бы.

Человек играет в РПЛ четыре месяца. Это не Первая лига. Нужно набрать опыта и уверенности в среднем клубе. Когда Сычевой окрепнет, тогда уже можно будет говорить о российских топ-клубах", — цитирует Юрана Sport24.

Сычевой подписал контракт с «Крыльями Советов» на 3,5 года и будет выступать под фамилией своего отчима — Писарский. В первой половине сезона РПЛ нападающий забил 14 голов в пятнадцати матчах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-26-yuran-perekhod-v-krylya-sovetov-pravilnoye-resheniye-sychevogo-chelovek-igrayet-v-rpl-chetyre-mesyatsa
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