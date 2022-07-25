Властимил Петржела: «Вся Россия болеет за «Зенит»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что клуб является самым популярным в России.

«Раньше самым популярным клубом был московский «Спартак», но времена меняются: «Зенит» — лучшая команда России и самая популярная. А «Спартак» остался в прошлом. Сейчас вся Россия болеет за Петербург», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

За два тура РПЛ «Зенит» набрал 4 очка. У «Спартака» также в активе 4 очка.