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Сегодня, 20:07

Властимил Петржела: «Вся Россия болеет за «Зенит»

Петржела назвал «Зенит» самым популярным клубом России
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что клуб является самым популярным в России.

«Раньше самым популярным клубом был московский «Спартак», но времена меняются: «Зенит» — лучшая команда России и самая популярная. А «Спартак» остался в прошлом. Сейчас вся Россия болеет за Петербург», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

За два тура РПЛ «Зенит» набрал 4 очка. У «Спартака» также в активе 4 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-vsya-rossiya-boleet-za-zenit-a-spartak-ostalsya-v-proshlom/
Властимил Петржела
Футбол
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3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
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 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
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 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
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 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
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 Факел 2 0 1 1 3-4 1
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 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
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 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
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 - : -
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 - : -
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Даниил Уткин

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Урал

 2 1 0
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Локомотив

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