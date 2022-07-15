Хавбек «Химок» Кухарчук рассказал о процессе оформления Fan ID

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук рассказал о процессе оформления Fan ID.

— Как обстоят дела с Fan ID? Оформлял?

— Нет. Я надеюсь, что в этом сезоне я первый и последний раз смотрю матч на трибуне.

— Игрокам же тоже нужен Fan ID.

— Да? Не знал.

— Роман Игоревич (Терюшков) даже говорил, что всем составом поедете в МФЦ оформлять.

— Ну если надо, значит надо. Ничего в этом зазорного нет.

— Чего не хватает «Химкам» по первому тайму?

— Реализации моментов. Были моменты. Думаю, что во втором тайме мы реализуем свои моменты.

— По ситуации с Эльмиром Набиуллиным. Появилась информация, что его отстранили от тренировок. Сейчас Роман Терюшков подтвердил, что в процессе расторжения.

— Я не знаю. Я тренировался индивидуально. Я знаю, что он получил какое-то повреждение на товарищеской игре. Я честно ничего не знаю. Вы мне больше информации даете, чем я вам.

— У тебя с Сергей Николаевичем конфликтов нет?

— Слава богу, нет.