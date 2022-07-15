Хавбек «Химок» Кухарчук рассказал о процессе оформления Fan ID
Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук рассказал о процессе оформления Fan ID.
— Как обстоят дела с Fan ID? Оформлял?
— Нет. Я надеюсь, что в этом сезоне я первый и последний раз смотрю матч на трибуне.
— Игрокам же тоже нужен Fan ID.
— Да? Не знал.
— Роман Игоревич (Терюшков) даже говорил, что всем составом поедете в МФЦ оформлять.
— Ну если надо, значит надо. Ничего в этом зазорного нет.
— Чего не хватает «Химкам» по первому тайму?
— Реализации моментов. Были моменты. Думаю, что во втором тайме мы реализуем свои моменты.
— По ситуации с Эльмиром Набиуллиным. Появилась информация, что его отстранили от тренировок. Сейчас Роман Терюшков подтвердил, что в процессе расторжения.
— Я не знаю. Я тренировался индивидуально. Я знаю, что он получил какое-то повреждение на товарищеской игре. Я честно ничего не знаю. Вы мне больше информации даете, чем я вам.
— У тебя с Сергей Николаевичем конфликтов нет?
— Слава богу, нет.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
2
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
3
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
|
|
Резиуан Мирзов
Химки
|1
|П
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Алексей Сутормин
Зенит
|1
|0
|1