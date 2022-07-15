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Сегодня, 21:22

Хавбек «Химок» Кухарчук рассказал о процессе оформления Fan ID

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук рассказал о процессе оформления Fan ID.

— Как обстоят дела с Fan ID? Оформлял?

— Нет. Я надеюсь, что в этом сезоне я первый и последний раз смотрю матч на трибуне.

— Игрокам же тоже нужен Fan ID.

— Да? Не знал.

— Роман Игоревич (Терюшков) даже говорил, что всем составом поедете в МФЦ оформлять.

— Ну если надо, значит надо. Ничего в этом зазорного нет.

— Чего не хватает «Химкам» по первому тайму?

— Реализации моментов. Были моменты. Думаю, что во втором тайме мы реализуем свои моменты.

— По ситуации с Эльмиром Набиуллиным. Появилась информация, что его отстранили от тренировок. Сейчас Роман Терюшков подтвердил, что в процессе расторжения.

— Я не знаю. Я тренировался индивидуально. Я знаю, что он получил какое-то повреждение на товарищеской игре. Я честно ничего не знаю. Вы мне больше информации даете, чем я вам.

— У тебя с Сергей Николаевичем конфликтов нет?

— Слава богу, нет.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
15 июл, 20:00. Арена Химки (Химки)
Химки
1:1
Зенит
Голы
Вендел, 17 (0:1), Мирзов, 84 (1:1)
Химки
Лантратов Идову Никитин Тихий Филин Боженов (Зуев, 61) Гбане Глушаков (Главчич, 80) Ломовицкий (Мирзов, 80) Черный (Камышев, 71) Руденко (Долгов, 71)
Зенит
Одоевский Чистяков Дуглас Сантос Родригао Барриос Вендел (Круговой, 82) Клаудиньо (Бакаев, 65) Кузяев Сутормин (Ерохин, 75) Малком (Мостовой, 82) Сергеев (Кассьерра, 66)
Предупреждения
Боженов 44’  -  Сутормин 67’
Судьи
Кукуляк (Калуга) Воронцов (Ярославль) Чельцов (Москва)
ВАР
Жабченко (Краснодар) Данченко (Уфа)
Илья Кухарчук
ФК Зенит
ФК Химки
0
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И В Н П +/- О
1
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
16
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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Г
Маркус Валле да Силва Вендел

Маркус Валле да Силва Вендел

Зенит

 1
Резиуан Мирзов

Резиуан Мирзов

Химки

 1
П
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 1
И К Ж
Кирилл Боженов

Кирилл Боженов

Химки

 1 0 1
Алексей Сутормин

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Зенит

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