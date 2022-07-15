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Сегодня, 21:08

Илья Кухарчук пропускает матч против «Зенита» из-за повреждения

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук рассказал, почему пропускает матч 1-го тура РПЛ против «Зенита».

— Почему сегодня вне заявки?

— Небольшое повреждение.

— Насколько серьезное?

— Врачи говорят, что в ближайшее время восстановлюсь. Ничего серьезного.

— Была информация, что летом ты мог перейти в «Рубин». Насколько это соответствует действительности?

— Комментировать не буду. Не считаю это правильным. Что было, что не было. Этими делами занимаются руководители клуба, это точно не мое дело.

— Говорили, что ты отказался, потому что не хочешь играть в первой лиге.

— Я всегда только благодарен людям, которые проявляют интерес ко мне. Значит я делаю свою работу не зря. Если так писали, то на мой взгляд это очень высокомерно написано. Я бы так точно не сказал.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
15 июл, 20:00. Арена Химки (Химки)
Химки
1:1
Зенит
Голы
Вендел, 17 (0:1), Мирзов, 84 (1:1)
Химки
Лантратов Идову Никитин Тихий Филин Боженов (Зуев, 61) Гбане Глушаков (Главчич, 80) Ломовицкий (Мирзов, 80) Черный (Камышев, 71) Руденко (Долгов, 71)
Зенит
Одоевский Чистяков Дуглас Сантос Родригао Барриос Вендел (Круговой, 82) Клаудиньо (Бакаев, 65) Кузяев Сутормин (Ерохин, 75) Малком (Мостовой, 82) Сергеев (Кассьерра, 66)
Предупреждения
Боженов 44’  -  Сутормин 67’
Судьи
Кукуляк (Калуга) Воронцов (Ярославль) Чельцов (Москва)
ВАР
Жабченко (Краснодар) Данченко (Уфа)
Илья Кухарчук
ФК Зенит
ФК Химки
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
16
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Маркус Валле да Силва Вендел

Маркус Валле да Силва Вендел

Зенит

 1
Резиуан Мирзов

Резиуан Мирзов

Химки

 1
П
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 1
И К Ж
Кирилл Боженов

Кирилл Боженов

Химки

 1 0 1
Алексей Сутормин

Алексей Сутормин

Зенит

 1 0 1
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