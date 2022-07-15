Илья Кухарчук пропускает матч против «Зенита» из-за повреждения

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук рассказал, почему пропускает матч 1-го тура РПЛ против «Зенита».

— Почему сегодня вне заявки?

— Небольшое повреждение.

— Насколько серьезное?

— Врачи говорят, что в ближайшее время восстановлюсь. Ничего серьезного.

— Была информация, что летом ты мог перейти в «Рубин». Насколько это соответствует действительности?

— Комментировать не буду. Не считаю это правильным. Что было, что не было. Этими делами занимаются руководители клуба, это точно не мое дело.

— Говорили, что ты отказался, потому что не хочешь играть в первой лиге.

— Я всегда только благодарен людям, которые проявляют интерес ко мне. Значит я делаю свою работу не зря. Если так писали, то на мой взгляд это очень высокомерно написано. Я бы так точно не сказал.