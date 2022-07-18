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Новичок «Химок» Зуев о ничьей с «Зенитом»: «Они нас недооценили и чуть вальяжно вышли на поле»

Полузащитник «Химок» Зуев считает, что «Зенит» недооценил подмосковный клуб в матче 1-го тура РПЛ
Руслан Минаев
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Новичков «Химок» Александр Зуев прокомментировал ничью в матче 1-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Добились такого результата за счет желания. Плюс замены освежили игру. Все ребята бились за этот результат. Со «Спартаком» «Зенит» очень убедительно выглядел в Суперкубке. Нас они, может быть, недооценили и чуть вальяжно вышли на поле. Может, из-за этого и ничья. Все равно это очень сильная команда», — цитируют Зуева «Известия».

Во втором туре РПЛ «Химки» сыграют против «Нижнего Новгорода» 24 июля.

Источник: https://iz.ru/1365880/aleksei-fomin/ne-ustupaiut-mesta-kakie-neozhidannosti-prines-pervyi-tur-rpl
Александр Зуев
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ФК Химки
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 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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3.06 00:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
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Максим Глушенков

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 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

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Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

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П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

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Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
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Хорен Байрамян

Ростов

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