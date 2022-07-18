Новичок «Химок» Зуев о ничьей с «Зенитом»: «Они нас недооценили и чуть вальяжно вышли на поле»

Новичков «Химок» Александр Зуев прокомментировал ничью в матче 1-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Добились такого результата за счет желания. Плюс замены освежили игру. Все ребята бились за этот результат. Со «Спартаком» «Зенит» очень убедительно выглядел в Суперкубке. Нас они, может быть, недооценили и чуть вальяжно вышли на поле. Может, из-за этого и ничья. Все равно это очень сильная команда», — цитируют Зуева «Известия».

Во втором туре РПЛ «Химки» сыграют против «Нижнего Новгорода» 24 июля.