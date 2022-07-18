Обляков доволен игрой ЦСКА на старте сезона РПЛ

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков оценил дебют армейцев в новом сезоне РПЛ. Подопечные Владимира Федотова в 1-м туре обыграли «Урал» со счетом 2:0.

«Начали сезон отлично, надо было еще больше забивать, реализация должна быть лучше. Тренер сказал нам играть в свой футбол, действовать активно, контролировать мяч, больше проводить атаки через контроль, через фланги. На какой результат можем рассчитывать в этом сезоне? Время покажет», — цитируют Облякова «Известия».

Во втором туре РПЛ ЦСКА примет «Сочи». Игра состоится в субботу, 23 июля. Начало — 15:00 (мск).