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Сегодня, 18:09

Обляков доволен игрой ЦСКА на старте сезона РПЛ

Руслан Минаев
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков оценил дебют армейцев в новом сезоне РПЛ. Подопечные Владимира Федотова в 1-м туре обыграли «Урал» со счетом 2:0.

«Начали сезон отлично, надо было еще больше забивать, реализация должна быть лучше. Тренер сказал нам играть в свой футбол, действовать активно, контролировать мяч, больше проводить атаки через контроль, через фланги. На какой результат можем рассчитывать в этом сезоне? Время покажет», — цитируют Облякова «Известия».

Во втором туре РПЛ ЦСКА примет «Сочи». Игра состоится в субботу, 23 июля. Начало — 15:00 (мск).

Источник: https://iz.ru/1365880/aleksei-fomin/ne-ustupaiut-mesta-kakie-neozhidannosti-prines-pervyi-tur-rpl
Иван Обляков
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
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3.06 00:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 00:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 00:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
3.06 00:00
Урал – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
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