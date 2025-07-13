Мантуан: «Многие команды хотели заполучить Жерсона. Рад, что он с «Зенитом»

Бразильский полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан в комментарии для «СЭ» заявил, что рад переходу соотечественника Жерсона в питерскую команду.

Сине-бело-голубые объявили о подписании 28-летнего футболиста 13 июля. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2029/30.

«Жерсон будет очень важен для нашей команды. Не только «Зенит», но и многие другие команды хотели его заполучить. Так что я рад, что он с нами. Теперь мы должны работать с ним и помогать изо всех сил, чтобы он как можно быстрее адаптировался к лиге», — сказал Мантуан «СЭ».

Жерсон с 2023 года выступал за «Фламенго». Он также играл за бразильский клуб с 2019 по 2021 год. За это время полузащитник провел 253 матча во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 34 результативные передачи. 4 июля «Фламенго» объявил об уходе игрока.