Тренер «Зенита» Семак — о победе над «Войводиной»: «Главное, что мы обошлись без травм»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Войводиной» в товарищеском матче в рамках Winline Суперсерии.

Игра прошла в воскресенье, 13 июля, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 7:1 в пользу сине-бело-голубых.

«Важный момент — что все ребята смогли сыграть сегодня 90 минут, мы обошлись без травм. Что касается результата, побеждать всегда приятно, но мы понимаем, что сегодня сложилось для нас очень удачно начало матча, смогли реализовать несколько стандартных положений. При том понимании, что у нас сегодня была далеко не самая высокорослая команда, тем не менее, смогли забить. Хороший боевой матч получился. Счет, конечно, не отражает то соотношение сил. «Войводина» — достаточно крепкая команда. Поэтому мы благодарим соперника, игроков и тренерский штаб «Войводины» за то, что приехали к нам», — приводит пресс-служба питерского клуба слова Семака.

По итогам сезона-2024/25 «Зенит» набрал 66 очков и занял второе место в турнирной таблице РПЛ, уступив лишь один балл чемпиону, которым стал «Краснодар». В первом туре нового сезона чемпионата России команда Семака сыграет с «Ростовом» 20 июля.