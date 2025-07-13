«Зенит» забил «Войводине» семь голов в товарищеском матче

«Зенит» обыграл «Войводину» в товарищеском матче — 7:1.

На пятой минуте Максим Глушенков вывел «Зенит» вперед, точно исполнив удар с углового. Луис Энрике на седьмой минуте забил второй гол и удвоил преимущество команды. На 21-й минуте Дуглас Сантос забил третий мяч. Негош Петрович отыграл один мяч на 30-й минуте. На 37-й минуте Матео Кассьерра забил четвертый гол «Зенита». Густаво Мантуан отметился пятым голом команды на 52-й минуте. Максим Глушенков оформил дубль на 80-й минуте. Луис Энрике забил свой второй мяч на 87-й минуте.

По итогам прошлого сезона «Зенит» набрал 66 очков и занял второе место в турнирной таблице РПЛ. «Войводина» заработала 53 очка и заняла шестую строчку в чемпионате Сербии.

В первом туре нового сезона РПЛ «Зенит» сыграет с «Ростовом» 20 июля.