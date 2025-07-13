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13 июля 2025, 21:28

«Зенит» забил «Войводине» семь голов в товарищеском матче

Камила Абдурахманова
корреспондент

«Зенит» обыграл «Войводину» в товарищеском матче — 7:1.

На пятой минуте Максим Глушенков вывел «Зенит» вперед, точно исполнив удар с углового. Луис Энрике на седьмой минуте забил второй гол и удвоил преимущество команды. На 21-й минуте Дуглас Сантос забил третий мяч. Негош Петрович отыграл один мяч на 30-й минуте. На 37-й минуте Матео Кассьерра забил четвертый гол «Зенита». Густаво Мантуан отметился пятым голом команды на 52-й минуте. Максим Глушенков оформил дубль на 80-й минуте. Луис Энрике забил свой второй мяч на 87-й минуте.

&laquo;Зенит&raquo; в&nbsp;товарищеском матче разгромил &laquo;Войводину&raquo; со&nbsp;счетом 7:1.Жерсон пришел — и увидел разгромную победу «Зенита». Вице-чемпион готов к сезону

По итогам прошлого сезона «Зенит» набрал 66 очков и занял второе место в турнирной таблице РПЛ. «Войводина» заработала 53 очка и заняла шестую строчку в чемпионате Сербии.

В первом туре нового сезона РПЛ «Зенит» сыграет с «Ростовом» 20 июля.

Товарищеские матчи. Клубы. .
13 июля 2025, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
7:1
Войводина

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Футбол
ФК Войводина
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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