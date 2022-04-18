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«Еще выиграем трофей». Глушаков поздравил «Спартак» по столетием

Экс-игрок «Спартака» Глушаков поздравил клуб со столетием
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Химок» Александр Глушаков поздравил «Спартак» с днем рождения. Сегодня, 18 апреля, клубу исполняется 100 лет.

«С днем рождения, «Спартак», со столетием. Больших побед. Еще выиграем трофей», — написал футболист в своем Telegram-канале.

В этом сезоне 35-летний футболист провел 31 матч в РПЛ, забив 8 голов и сделав 1 результативную передачу. После 24 туров РПЛ «Химки» идут на 13-м месте чемпионата России.

Глушаков играл в «Спартаке» с 2013 по 2019 год. В сезоне- 2016/17 стал в составе клуба чемпионом страны. За красно-белых он провел 173 матча, в которых забил 23 гола и отдал 10 результативных передач.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.40

Обе забьют - да

20%

1.73

ТБ 2.5

12%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Рубин 1
Матч завершен

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 2
Локомотив 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
Денис Глушаков
ФК Спартак (Москва)
1
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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 - : -
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