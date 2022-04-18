«Еще выиграем трофей». Глушаков поздравил «Спартак» по столетием

Полузащитник «Химок» Александр Глушаков поздравил «Спартак» с днем рождения. Сегодня, 18 апреля, клубу исполняется 100 лет.

«С днем рождения, «Спартак», со столетием. Больших побед. Еще выиграем трофей», — написал футболист в своем Telegram-канале.

В этом сезоне 35-летний футболист провел 31 матч в РПЛ, забив 8 голов и сделав 1 результативную передачу. После 24 туров РПЛ «Химки» идут на 13-м месте чемпионата России.

Глушаков играл в «Спартаке» с 2013 по 2019 год. В сезоне- 2016/17 стал в составе клуба чемпионом страны. За красно-белых он провел 173 матча, в которых забил 23 гола и отдал 10 результативных передач.