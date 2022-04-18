Кечинов пожелал терпения болельщикам «Спартака» в день столетия клуба

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поздравил клуб со столетним юбилеем.

«Было много ярких и позитивных моментов. Мы играли красиво для болельщиков, которым нравились наши игры и результаты. Вся моя история в «Спартаке» очень запоминающаяся. Хотелось бы пожелать болельщикам набраться терпения. Я сейчас тоже болельщик и тешу себя, что в ближайшем будущем «Спартак» нас будет радовать не только красивой игрой, но и результатом», — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

18 апреля исполняется 100 лет со дня основания футбольного клуба «Спартак» (Москва).