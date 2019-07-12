Полузащитник "Фейеноорда" намерен отказаться от перехода в "Локомотив"

Полузащитник Ренато Тапия намерен отказаться от перехода в "Локомотив", чтобы остаться в "Фейеноорде", информирует Voetbal International. Ранее сообщалось, что железнодорожники могут в ближайшее время закрыть сделку по трансферу 23-летнего игрока.

Игрок сборной Перу последний сезон провел в голландском "Виллем II", а трансфер его принадлежит "Фейеноорду". В последнем чемпионате Голландии игрок провел 20 матчей, забил 1 гол. На недавнем Кубке Америки игрок провел все 6 матчей в основном составе сборной Перу. Портал transfermarkt.ru оценивает футболиста в 3 миллиона евро.

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