"Локо" может закрыть сделку по опорнику и пристроить "трешку"

По информации "СЭ", "Локомотив" в ближайшее время может закрыть сделку по переходу в команду полузащитника Ренато Тапия (23 года).

Игрок сборной Перу последний сезон провел в голландском "Виллем II", а трансфер его принадлежит "Фейеноорду". В последнем чемпионате Голландии игрок провел 20 матчей, забил 1 гол. На недавнем Кубке Америки игрок провел все 6 матчей в основном составе сборной Перу. Портал transfermarkt.ru оценивает футболиста в 3 миллиона евро.

На вчерашней встрече с болельщиками гендиректор клуба Василий Кикнадзе заявил о том, что "на трансферы осталась трешка, и до конца недели я не исключаю, что трешку мы закроем". (Сергей Егоров)

Кого еще подпишут "Спартак" и "Зенит"?

Трансферное лето РПЛ. Все сделки – в одной таблице