Полузащитник «Факела» Квеквескири прокомментировал победу над «Ростовом»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири прокомментировал победу над «Ростовом» (2:0) в 26-м туре РПЛ.

— Первая игра при Евсееве, это придало заряд команде?

— Думаю, да.

— Как отреагировали на резкую смену тренера?

— Решение принимает руководство. Наше дело просто работать. Мы команда. Тренерские решения — вопрос не к нам.

— Задача у клуба — остаться, избежать стыков?

— Конечно.