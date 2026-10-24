Сутормин успешно перенес операцию после перелома руки

Исполняющий обязанности главного тренера «Факела» Алексей Ребко сообщил, что полузащитник воронежской команды Алексей Сутормин успешно перенес операцию на левой руке. 32-летний футболист начал восстановление после травмы.

«Леша успешно перенес операцию, все хорошо. Звонил ему, он сказал, что все в порядке, хорошо себя чувствует, начинает восстановление», — сказал Ребко в эфире «Матч ТВ». Тренер отметил, что в распоряжении тренерского штаба есть футболисты, способные заменить ветерана во время его отсутствия.

Сутормин получил перелом лучевой кости со смещением 13 октября. После повреждения хавбек сыграл против «Крыльев Советов», несмотря на травму, использовав обезболивающие инъекции.

В этом сезоне полузащитник провел 12 матчей, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.