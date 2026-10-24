«Рубин» — «Крылья Советов»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Крыльев Советов» на матч 12-го тура чемпионата России.

Встреча состоится 24 октября на «Ак Барс Арене» в Казани и начнется в 17.15 по московскому времени.

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Арройо, Урозов, Рожков, Иву, Грипши, Сааведра, Ходжа, Сальседо.

Запасные: Нигматуллин, Корец, Безруков, Грицаенко, Кабутов, Самошников, Лобов, Бабаев, Йочич, Кузнецов, Моторин, Шабанхаджай.

«Крылья Советов»: Кокарев, Печенин, Горшков, Рассказов, Чернов, Божин, Баньяц, Витюгов, Рахманович, Салтыков, Костанца.

Запасные: Фролов, Ороз, Лепский, Фернандес, Чесноков, Столбов, Ахметов, Мукаилов, Шитов.

Следить за ключевыми событиями игры «Рубин» — «Крылья Советов» можно в футбольном матч-центре «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

24 октября, 17:15. Ак Барс Арена (Казань)

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