«Динамо» — «Спартак»: Соболев сравнял счет

«Спартак» сравнял счет в матче против «Динамо» в 23-м туре РПЛ — 1:1.

На 74-й минуте голкипер бело-голубых Игорь Лещук не сумел зафиксировать мяч после удара Михаила Игнатова. Форвард «Спартака» Александр Соболев перехватил мяч и поразил ворота соперника.

Красно-белые забили свой первый гол в РПЛ в 2024 году. Ранее «Спартак» не мог отличиться в трех матчах кряду.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Спартак».