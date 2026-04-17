Козлов — о переходе в ЦСКА: «Понимал, что нужно развиваться. Хотелось начать новый этап в карьере»

Полузащитник ЦСКА Данила Козлов в интервью «СЭ» прокомментировал переход в армейский клуб из «Краснодара» в зимнее трансферное окно.

— Почему решил перейти в ЦСКА?

— Такая возможность появилась во время второго зимнего сбора... Понимал, что это хороший вариант продолжения карьеры. В декабре мы встречались с агентом и обсуждали мое игровое время в «Краснодаре» в РПЛ. Хотелось начать новый этап в карьере.

— Другие клубы тобой не интересовались?

— Знаю, что конкретное предложение было только из ЦСКА. Мне изначально переход именно в армейский клуб казался самым интересным.

— Понимаешь, почему «Краснодар» согласился тебя продать?

— Они готовы были меня отпустить при наличии нормального предложения. И я просил агента подобрать варианты. Понимал, что нужно развиваться. Стоять на месте не хотелось. В итоге я стал игроком ЦСКА. Значит, всех все устроило.