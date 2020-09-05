Полузащитник ЦСКА Зайнутдинов избежал серьезного повреждения в матче за сборную

Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов избежал серьезной травмы в матче за сборную Казахстана, сообщает журналист Айдын Кожахмет.

22-летний хавбек покинул поле на 30-й минуте матча Лиги наций против Литвы (2:0).

— Повреждение Зайнутдинова, из-за которого его пришлось менять еще в первом тайме, оказалась не столь существенным, — написал у себя в Telegram-канале Кожахмет. — Билек (Михал Билек, главный тренер сборной Казахстана — прим. «СЭ) как раз решил его заменить, чтобы поберечь к Беларуси.

Следующий матч сборная Казахстана проведет против Белоруссии, встреча состоится в понедельник, 7 сентября, начало — в 17.00 по московскому времени.

Первый матч после паузы на игры национальных команд ЦСКА проведет против «Спартака». Встреча назначена на воскресенье, 13 сентября, начало — в 19.00 по московскому времени.