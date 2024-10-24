Пьянич: «Приношу извинения, если мои слова о России кого-то задели»

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич в интервью «СЭ» принес извинения за слова об отказе играть против сборной России.

— Ты говоришь, что не имел в виду ничего плохого, но посыл не играть с Россией многие восприняли остро. Роман Бабаев даже говорил, что ты готов извиниться.

— Если кто-то воспринял те слова неправильно, я приношу извинения. Я не тот человек, который скажет одно, а потом будет все опровергать. Отвечаю за сказанное. На тот момент я не знал, какая была ситуация в России. По сути, мы были первой европейской сборной, которая должна была сыграть с Россией.

Опять же, если кто-то неправильно понял мои слова или кого-то они задели, конечно, я приношу свои извинения. Но я затронул лишь тему безопасности и отсутствия информации о текущей ситуации, — сказал Пьянич «СЭ».

В сентябре 2022 года в интервью DAZN Пьянич рассказал об отказе сборной Боснии и Герцеговины играть против России в товарищеском матче после аналогичных решений других национальных команд. Футболист заявил следующее: «С Россией нет смысла играть. Весь мир страдает от этой ситуации, и мы должны сыграть с ними первыми? Давайте не будем производить плохое впечатление».

Российские клубы и национальная сборная отстранены от международных турниров с февраля 2022 года из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА.