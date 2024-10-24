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Первак о «Химках»: «У Мирзова, Бакаева и Джикии достаточно мастерства»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак поделился ожиданиями от выступления «Химок» в текущем сезоне.

«Мастерства у Мирзова, Бакаева и Джикии достаточно. Там есть и Заболотный. От этих ребят зависит результат «Химок» в чемпионате. Но надо хорошо работать на тренировках, чтобы зарплату не задерживали, и тренер грамотный был.

Благодаря таким ребятам у команды есть светлое будущее. Возможно, они не только останутся в РПЛ, но и выше поднимутся», — цитирует Первака Legalbet.

После 12 туров «Химки» с 11 очками занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

 

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Юрий Первак
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 - : -
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 - : -
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 - : -
27.10 16:30
Химки – Динамо
 - : -
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 - : -
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