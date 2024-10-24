Первак о «Химках»: «У Мирзова, Бакаева и Джикии достаточно мастерства»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак поделился ожиданиями от выступления «Химок» в текущем сезоне.

«Мастерства у Мирзова, Бакаева и Джикии достаточно. Там есть и Заболотный. От этих ребят зависит результат «Химок» в чемпионате. Но надо хорошо работать на тренировках, чтобы зарплату не задерживали, и тренер грамотный был.

Благодаря таким ребятам у команды есть светлое будущее. Возможно, они не только останутся в РПЛ, но и выше поднимутся», — цитирует Первака Legalbet.

После 12 туров «Химки» с 11 очками занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ.