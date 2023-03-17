Мендес: «Я очень счастлив в ЦСКА, планирую и дальше расти как футболист»

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес рассказал, освоился ли он в московском клубе.

«Конечно, я очень счастлив в ЦСКА, — приводит пресс-служба армейцев слова Мендеса. — Я живу в отличном городе, который меня приютил. Сама лига очень боевая, большинство команд имеют в своем распоряжении хороших игроков. Что касается лично меня, то я планирую и дальше расти как футболист».

Мендес выступает за ЦСКА с лета 2022 года. Срок контракта 23-летнего чилийца с армейцами рассчитан до конца июня 2025 года.

В сезоне-2022/23 Мендес провел 23 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.