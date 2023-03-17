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17 марта, 16:44

Мендес: «Я очень счастлив в ЦСКА, планирую и дальше расти как футболист»

Мария Гусева
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Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес рассказал, освоился ли он в московском клубе.

«Конечно, я очень счастлив в ЦСКА, — приводит пресс-служба армейцев слова Мендеса. — Я живу в отличном городе, который меня приютил. Сама лига очень боевая, большинство команд имеют в своем распоряжении хороших игроков. Что касается лично меня, то я планирую и дальше расти как футболист».

Мендес выступает за ЦСКА с лета 2022 года. Срок контракта 23-летнего чилийца с армейцами рассчитан до конца июня 2025 года.

В сезоне-2022/23 Мендес провел 23 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/exclusive/viktor-felipe-mendes-match-s-zenitom-stanet-dlya-nas-nastoyashchey-proverkoy/
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
7
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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 2 : 0
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Урал – Динамо
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18.03 16:30
Факел – Сочи
 3 : 0
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 3 : 2
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
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Пари НН – Торпедо
 - : -
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ЦСКА – Зенит
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