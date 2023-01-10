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Полузащитник ЦСКА Мухин: «Даже не смотрю, где там «Зенит». Главное, что мы будем работать и стараться побеждать»

Алина Савинова
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Полузащитник ЦСКА Максим Мухин рассказал о своих ожиданиях от весенней части сезона РПЛ.

— ЦСКА отстает от «Зенита» на 13 очков. Еще верите, что можете догнать питерцев весной? Или уже думаете о том, как выиграть гонку за второе место?

— Да я, честно говоря, даже не смотрю, где они там. Главное, что мы будем работать и стараться побеждать. Начинаем готовиться ко второй части сезона с мыслями побеждать, как и другие команды. Будем стараться догонять конкурентов, — приводят «Известия» слова Мухина.

— Летом казалось, что ЦСКА может бросить вызов «Зениту», и со стороны у меня есть ощущение, что по качеству игры вы могли набрать больше очков. Почему осенью случалось немало необязательных осечек?

— Не знаю. Может быть, где-то сами недоиграли, сами упустили свои моменты. Может быть, где-то расслабились. А где-то и не повезло. Нужно сидеть и думать о причинах произошедшего. Так с ходу я вам не скажу, почему был такой результат. Просто так получилось. И, конечно, мы недовольны этим.

Мухин выступает за ЦСКА с 2021 года. В текущем сезоне он провел 15 матчей за московскую команду во всех турнирах и отметился тремя результативными передачами.

Армейцы занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 29 очков.

Источник: https://iz.ru/1452154/aleksei-fomin/ia-dazhe-ne-smotriu-gde-tam-zenit
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Максим Мухин
0
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
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