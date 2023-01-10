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Митрофанов: «Взаимодействия с УЕФА в плане обмена специалистами не изменились»

Митрофанов признался, что взаимодействия РФС со специалистами УЕФА не изменились
Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что взаимодействия организации со специалистами УЕФА осталось прежним.

— Есть ли какой-то опыт взаимодействия с УЕФА в плане обмена специалистами?

— Специалисты УЕФА и инструкторы из различных национальных ассоциаций читают лекции в рамках каждого модуля. Учитывая, что из коллегии инструкторы присутствую практически на каждом модуле. Когда было возможно очно, они присутствовали очно. Сейчас один из инструкторов просто работает в РФС. Он координирует изнутри взаимодействие с УЕФА. Взаимодействие никак не изменялось.

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