Полузащитник ЦСКА Максим Мухин мечтает сыграть в одной команде с Де Брейне, Канте и Погба

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин назвал футболистов, с которыми мечтал бы сыграть в одной команде.

20-летний россиянин выделил полузащитников Кевина Де Брейне из «Манчестер Сити», Н'Голо Канте из «Челси» и Поля Погба из «Манчестер Юнайтед».

«С Погба, наверное, — сказал Мухин в интервью пресс-службе московского клуба. — Или, может быть, с Де Брейне даже. И с Канте, например. Н'голо отбирает, бегает, отдает. Кевин тоже может отдать скрытый пас, забить. Можно отдыхать с ними».

В сезоне-2021/22 Мухин провел 28 матчей за москвичей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.