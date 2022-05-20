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Полузащитник ЦСКА Максим Мухин мечтает сыграть в одной команде с Де Брейне, Канте и Погба

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин назвал футболистов, с которыми мечтал бы сыграть в одной команде.

20-летний россиянин выделил полузащитников Кевина Де Брейне из «Манчестер Сити», Н'Голо Канте из «Челси» и Поля Погба из «Манчестер Юнайтед».

«С Погба, наверное, — сказал Мухин в интервью пресс-службе московского клуба. — Или, может быть, с Де Брейне даже. И с Канте, например. Н'голо отбирает, бегает, отдает. Кевин тоже может отдать скрытый пас, забить. Можно отдыхать с ними».

В сезоне-2021/22 Мухин провел 28 матчей за москвичей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Кевин де Брейне
Поль Погба
Футбол
РПЛ
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ЦСКА (Москва)
ФК Челси
Максим Мухин
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Дмитрий Полоз

Ростов

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Динамо

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П
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Зенит

 7
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Краснодар

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Спартак

 16 1 4
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Краснодар

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