Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что клуб планирует продавать пиво на ближайшем домашнем матче против «Сочи».

«Прекрасная новость! Почему нет? Главное, чтобы болельщики с этим не переусердствовали. Это настроение! Во многих странах продают пиво — и в Англии, и в Германии. Чем мы хуже? Мы также любим удовольствие», — сказал Лещенко «СЭ».

По информации «СЭ», «Динамо» планирует продавать пиво на матче 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи». Это стало возможно после постановления правительства города Москвы. Власти разрешили продавать на стадионах алкоголь с содержанием этилового спирта до 16,5%.