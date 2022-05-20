Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 11:16

Лещенко — о матче с «Сочи»: «Динамо» много лет не занимало призовых мест. Надеюсь на победу»

Лещенко надеется на победу «Динамо» в матче 30-го тура РПЛ против «Сочи»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».

«Сочи» очень хорошо выглядит. Судя по последним играм, «Динамо» тоже активизировалось. Будет очень острая борьба. Будем надеяться на победу «Динамо». Напряжение перед матчем есть, но на кону стоит многое. «Динамо» очень много лет не занимало призовых мест. Будем смотреть красивый футбол", — сказал Лещенко «СЭ».

Матч «Динамо» — «Сочи» состоится в субботу, 21 мая. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Сочи
Лев Лещенко
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Тутберидзе уехала в США. Грозят ли ей там неприятности по «Закону Родченкова»?
Как будет выглядеть санкционный футбол в России. РПЛ наводит смуту, борется за нарушение спортивного принципа и живет без денег
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: «Нижний Новгород» — «Зенит», «Динамо» — «Сочи» и другие матчи
Гайч рассказал, с какими клубами вел переговоры зимой
Полузащитник ЦСКА Максим Мухин мечтает сыграть в одной команде с Де Брейне, Канте и Погба
На матче «Динамо» — «Сочи» будут продавать пиво
Глушаков: «Было предчувствие, что «Спартак» может вылететь из РПЛ»
«Химки» — «Спартак»: команда Ваноли сбавит обороты перед финалом БЕТСИТИ Кубка России
Гайч: «В ЦСКА хотят, чтобы я вернулся. Было бы неплохо поиграть с Карраскалем»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин мечтает сыграть в одной команде с Де Брейне, Канте и Погба

Гайч рассказал, с какими клубами вел переговоры зимой
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости