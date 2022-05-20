Лещенко надеется на победу «Динамо» в матче 30-го тура РПЛ против «Сочи»

Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».

«Сочи» очень хорошо выглядит. Судя по последним играм, «Динамо» тоже активизировалось. Будет очень острая борьба. Будем надеяться на победу «Динамо». Напряжение перед матчем есть, но на кону стоит многое. «Динамо» очень много лет не занимало призовых мест. Будем смотреть красивый футбол", — сказал Лещенко «СЭ».

Матч «Динамо» — «Сочи» состоится в субботу, 21 мая. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.