Аршавин рассказал о сборах команд академии клуба в Турции

Советник генерального директора «Зенита» по молодежному футболу Андрей Аршавин рассказал, как прошли сборы команд академии в Турции.

Экс-футболист отметил, что все было в обычном режиме, а игроки команд остались довольными тем, что им удалось поехать на сборы.

«Я уже как-то говорил: мне легче оценить футболистов, если я сам работаю вместе с ними на поле. Планировалось, что я проведу неделю с молодёжной командой и неделю с «Зенитом-2», но, к сожалению, мои физические кондиции в этом году ухудшились и не позволили полностью реализовать задуманное», — цитирует Аршавина официальный сайт «Зенита».

«Зенит» после 19 туров Тинькофф РПЛ является лидиром чемпионата.