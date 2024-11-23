Бистрович — о поражении от «Ростова»: «Во втором тайме было сложно»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал поражение от «Ростова» (1:2) в 16-м туре РПЛ.

— Думаю, что провели очень хороший первый тайм. Могли вести в 2-3 мяча. Случилось два рикошета. Потеря концентрации? Мы были нацелены на игру. Во втором тайме было сложно, старались. Все выкладывались на 100 процентов.

— Что можете сказать по погоде? Вы играли за «Балтику», когда был сильный снегопад, против «Спартака».

— В матче «Балтика» — «Спартак» в прошлом сезоне было намного сложнее. Лежал снег 10 сантиметров. Сейчас такого не было.

— Тяжелый период, чем можете объяснить?

— Случилось несколько неудачных игр. Будем стараться все вместе подняться.

ЦСКА с 27 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем матче РПЛ московская команда 30 ноября дома сыграет против «Рубина».