«Спартак» и «Локомотив» назвали составы на матч РПЛ

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Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Локомотива» на матч 16-го тура РПЛ. Начало игры — в 18:00.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Бабич, Рябчук, Умяров, Мартинс, Бонгонда, Барко, Маркиньос, Угальде.

Запасные: Селихов, Абена, Мангаш, Зобнин, Зиньковский, Игнатов, Хлусевич, Игнатов, Пруцев, Зорин, Медина, Николсон, Виллиан Жозе.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Ньямси, Монтес, Сильянов, Тикнизян, Самошников, Баринов, Карпукас, Батраков, Воробьев.

Запасные: Митрюшкин, Веселов, Морозов, Погостнов, Тимофеев, Салтыков, Сулейманов, Пиняев, Сарвели, Раков, Севикян.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив».